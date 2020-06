“Documentation, Archives, promotion du patrimoine et réception critique” est le thème d’un troisième panel qui se tiendra demain dans le cadre des préparatifs du forum des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui se tiendront dans leur 31ème édition du 7 au 12 novembre 2020. Une deuxième réunion de ce panel se tiendra le vendredi 03 juillet, en prévision de l’organisation du forum des Journées intitulé “Les JCC: hier, aujourd’hui et demain”.

L’objectif de ce panel, lit-on dans une note de présentation, est de cerner les contours d’une méthodologie de dépouillement et de collecte des archives du festival (documents officiels, catalogues, production écrite, éléments sonores et audiovisuels, albums iconographiques, affiches, documentaires institutionnels ou privés etc).

Il s’agit d’un vaste champ d’investigation sur une composante importante du patrimoine culturel tunisien à travers lequel se profilent tout à la fois l’histoire du cinéma tunisien et du cinéma arabo-africain, l’histoire culturelle de la Tunisie, ainsi que l’évolution de l’environnement politique, social et idéologique de la Tunisie.

Ce panel vise à concevoir une approche qui consiste à collecter, gérer, analyser voire numériser ces documents et ce dans le but d’établir un programme de publications d’études critiques, de monographies de cinéastes, de producteurs ou de comédiens ou encore d’organiser des expositions itinérantes en Tunisie et à l’étranger. Un tel projet lit-on encore devrait impliquer d’autres institutions afférentes comme le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), la Bibliothèque Nationale, le centre de documentation culturelle, la photothèque du ministère des affaires culturelles ou encore celle de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP)

Il est à noter que les résultats des différents panels sectoriels (“Industrie, marché et diffusion”, “Le rayonnement des JCC”, “Archives et réception critique” et “le devenir des JCC”) constitueront la matière et l’enjeu du forum voire de l’ensemble de la 31ème édition des JCC2020.

Le forum sera une occasion pour revisiter la mémoire du festival, évaluer son audience à l’intérieur comme à l’extérieur, réfléchir sur son devenir, réinventer les moyens de son rayonnement, programmer les meilleurs titres des sessions précédentes et dépoussiérer des pans entiers de la production critique qui lui est consacrée.