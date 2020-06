Le gouvernement œuvrera à améliorer le climat d’investissement et à simplifier les procédures administratives à travers la numérisation et l’accélération des procédures a déclaré le Chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

Il a ajouté au cours de sa rencontre, mercredi, avec une délégation de représentants des entreprises étrangères implantées en Tunisie, que le gouvernement œuvrera à améliorer également l’infrastructure, afin de développer l’indice de transparence et renforcer la confiance entre les acteurs économiques en Tunisie.

Fakhfakh a rappelé que le gouvernement s’apprête à annoncer et lancer la mise en œuvre du plan de sauvetage économique dans le cadre de la gestion des répercussions économiques et sociales après la crise de Covid-19 et garantir la reprise économique et le lancement de grandes réformes.

La rencontre a débattu des propositions et des opportunités permettant d’impulser la productivité des entreprises, le rythme de l’investissement et la préservation des postes d’emploi.

Elle a permis d’examiner les préoccupations des investisseurs des principaux secteurs économiques pour sortir de la crise de la pandémie Covid-19 et limiter ses répercussions sur les entreprises tunisiennes et étrangères.