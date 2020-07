La valeur des investissements en capital a atteint, en 2019, plus de 418 millions de dinars (MDT) dans le cadre de 154 opérations d’investissement dont 52% dans les régions, a fait savoir l’Association tunisienne des investisseurs en capital (ATIC).

Ces investissements étaient de l’ordre de 443 MDT (158 opérations) en 2018, selon les membres de l’ATIC qui s’exprimaient au cours d’une séance d’audition organisée, mercredi 15 juillet, par la Commission des finances, de planification et de développement de l’ARP consacrée à la promulgation du Code des organismes de placement collectif (numéro 74 de 2017).

Le projet de loi vise le développement des dispositions relatives aux fonds communs de placement et les sociétés d’investissement en capital de développement via la promulgation d’un cadre réglementaire unique qui regroupe tous les textes et dispositions relatifs à l’activité du capital investissement.

Le secteur du capital investissement contribue au renforcement des fonds propres des entreprises leur permettant ainsi d’alléger les charges financières vu les conditions de la finance conventionnelle.

Les représentants de l’ATIC ont appelé à la nécessité de la révision de ce projet de loi pour garantir son harmonisation avec les articles 15, 16 et 17 de la loi numéro 47 de l’année 2019, relative à l’amélioration du climat d’investissement.

Les membres de l’association et les députés ont examinés les articles 10, 29, 31, 53, 54, 59, 60, 61, 64, 65, 66 et 69 mais des clarifications ont été requises pour pouvoir poursuivre leur examen de nouveau.

Les participants se sont mis d’accord sur le contenu et la forme des articles 10, 29, 31, 53, 54, 66 et 69 et ont présenté des propositions d’amendement écrites concernant certains autres articles.