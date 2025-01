Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, aujourd’hui, mercredi, au palais du gouvernement, à la Kasbah, la première réunion de la commission des mégaprojets.

Cette réunion, cite un communiqué de la présidence du gouvernement, s’inscrit dans le droit-fil de la concrétisation des instructions du chef de l’Etat visant à écourter les procédures de réalisation des projets publics et à hâter leur parachèvement afin de répondre aux aspirations et aux attentes légitimes du peuple tunisien et de promouvoir un développement régional équitable et durable.

Elle fait également suite au décret n° 497-2024 fixant les modalités et les procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics et à la décision du chef du gouvernement du 25 novembre 2024 portant approbation du manuel des procédures de réalisation des grands projets publics.

A l’œuvre, la commission des mégaprojets a passé au crible l’état d’avancement de nombre de projets publics dans les secteurs prioritaires, notamment le sport, la santé, le commerce et l’infrastructure. A ce titre, elle a approuvé une série de mesures tendant à statuer sur le sort actuel de ces projets afin de faire booster leur rythme de réalisation conformément aux critères d’efficacité, de transparence et de qualité au sens des dispositions du décret n° 497 du 24 octobre 2024 fixant les modalités et les procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics.

Au terme de ses travaux, la commission a décidé comme suit :

-Inscrire nombre de projets sur la liste des grands projets à caractère stratégique ou des grands projets publics bloqués conformément aux dispositions du décret n°497 du 24 octobre 2024 précité afin de répondre aux impératifs de l’efficience et de l’efficacité.

-Ordonner le démarrage immédiat de la construction du projet de la plateforme des marchés de production du centre et adopter l’option de la construction en parties fonctionnelles et autoriser le ministère des finances à affecter et à transférer 6 MD au titre de l’augmentation de la contribution du conseil régional de Sidi Bouzid au capital du projet aux fins de l’acquisition de 50 hectares pour cet important projet national qui s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’État à la réhabilitation des circuits de distribution des produits agricoles et halieutiques, au soutien de la sécurité alimentaire nationale et à la réalisation d’une mutation sociale et économique qualitative à Sidi Bouzid et dans les gouvernorats limitrophes.

-Valider la reconstruction du bâtiment principal de l’hôpital universitaire Hedi Chaker à Sfax moyennant une enveloppe globale de 103 MD et procéder à la définition d’un plan de financement et diligenter la réalisation des études nécessaires à cet effet.

-Accélérer la finalisation des procédures et des mesures nécessaires pour que l’hôpital régional Bir Ali Ben Khalifa à Sfax soit pleinement opérationnel dans les meilleurs délais afin d’assurer la fourniture des différents services de santé au profit des citoyens de la région.

-Entamer les procédures nécessaires afférentes à la reconstruction du stade olympique d’El Menzah avec toutes ses composantes conformément aux spécifications et aux normes techniques en vigueur au niveau international et œuvrer à ce que le démarrage effectif des travaux de ce projet soit au cours du deuxième semestre de 2025.

-Ordonner le transfert de l’exploitation du complexe des viandes rouges à Ben Guerdane à la société des viandes. Ce complexe étant achevé depuis 2023 dans le cadre du projet de développement agricole et pastoral et des systèmes connexes dans le gouvernorat de Médenine moyennant un coût total de 80,2 MD, ce qui va permettre de renforcer la gouvernance de l’exploitation et de rentabiliser davantage l’investissement réalisé et de garantir la réussite du projet.

-Inscrire les fonds programmés pour la réhabilitation et la maintenance de l’abattoir de la société des viandes dans le cadre du plan national de réhabilitation et de maintenance des abattoirs au titre du budget du ministère du commerce et du développement des exportations et ordonner de démarrage immédiat des études nécessaires à cet effet, ce qui devrait permettre à ce projet de renforcer la qualité de l’infrastructure de la société des viandes, de respecter davantage les conditions d’hygiène et de sécurité et de promouvoir la qualité des produits.

-Appeler l’Office national d’assainissement à entamer dès que possible le raccordement de la zone franche de Ben Guerdane à la station d’assainissement nouvellement réalisée dans cette région et parachever les procédures réglementaires nécessaires permettant à ce projet de bénéficier de la subvention d’investissement.

Prenant la parole, le chef du gouvernement a appelé les différents organismes publics à redoubler d’efforts en vue de surmonter les obstacles et les difficultés d’ordre logistique, technique, financier et foncier afin d’accélérer le rythme de réalisation des projets, notamment ceux à caractère stratégique et de consolider leur rôle dans la création des emplois et des opportunités ainsi que dans le développement de l’économie nationale.

Il a rappelé, dans ce contexte, l’approche intégrée suivie et qui s’articule autour de la simplification et de la digitalisation des procédures administratives et la suppression de nombre d’autorisations et la refonte du cadre réglementaire relatif à la commande publique conformément aux impératifs de l’efficience, de l’efficacité, de la transparence et de respect du principe de la concurrence et de l’égalité des chances.

Cette approche, a-t-il rappelé, accorde une importance particulière à la question de l’évaluation et de la mise en œuvre des projets d’importance nationale conformément aux priorités des politiques publiques afin d’assurer un climat d’investissement stimulant et libérer les énergies potentielles permettant de relancer l’économie nationale dans la perspective d’asseoir les fondements de l’Etat social.