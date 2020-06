Des campagnes de contrôle de bateaux de pêche, qui n’étaient pas concernés par la suspension d’activité pendant la période du confinement, dans le gouvernorat de Sfax, ont permis d’économiser, durant les mois d’avril et du mai 2020, plus de 630 mille litres du carburant subventionné, par rapport à la même période de 2019.

En fait, environ 809 visites d’inspections ont été menées, dans le cadre de ces campagnes, afin de rationaliser les opérations d’approvisionnement de bateaux de pêche en carburant subventionné et de lutter contre la pêche maritime arbitraire, selon un communiqué publié mardi par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Deux commissions de contrôle relevant du Commissariat régionale au développement agricole de Sfax et de l’Inspection générale du ministère ont été chargées de réaliser un audit approfondi et de mener des contre visites, dans le cadre de ces campagnes d’inspection, ainsi que de s’assurer de l’absence de de filets et équipements de pêche interdits à bord des bateaux.

Le ministère a publié une circulaire le 15 juin 2020 sur l’adoption de nouveaux critères pour l”octroi de carburant subventionné en fonction de la nature de l’activité, la puissance du moteur et la période d’approvisionnement.

L’approvisionnement de bateaux de pêche en carburant subventionné est soumis, dans les différents ports tunisiens, à des procédures de contrôle spécifiques, surtout lors de l’octroi des bons ou pendant l’approvisionnement.

A noter que les bateaux de pêche bénéficient généralement d’une subvention variant entre 35 et 45% du coût réel du carburant.