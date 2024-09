L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a réaffirmé son engagement à garantir la stabilité et l’équilibre du marché mondial du pétrole, dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs, à l’occasion de la célébration de son 64e anniversaire. Lors de cette célébration, Haitham Al Ghais, secrétaire général de l’Opep, a souligné que l’organisation demeure un acteur majeur de la coopération internationale en matière de pétrole, malgré les nombreux défis auxquels l’industrie est confrontée.

Depuis sa création en 1960 à Baghdad par le Koweït, l’Irak, l’Iran, l’Arabie saoudite et le Venezuela, l’Opep a maintenu son rôle clé dans le dialogue entre les acteurs du secteur pétrolier. Aujourd’hui, elle regroupe 12 pays membres, dont l’Algérie, qui a rejoint l’organisation en 1969. L’Opep s’efforce de protéger la souveraineté des nations sur leurs ressources naturelles, tout en œuvrant pour un développement économique durable et la prospérité mondiale.

Parmi les principales réalisations de l’Opep, on note la Déclaration de coopération (DoC) conclue à Alger en septembre 2016, où les pays membres et non membres ont convenu de travailler ensemble pour stabiliser durablement le marché du pétrole. Cet accord historique a permis d’améliorer la coordination entre les producteurs, contribuant ainsi à la stabilité des prix sur le marché international.

Au cours de ses 64 années d’existence, l’Opep a toujours favorisé la coopération et le dialogue, tout en adoptant une approche inclusive et réaliste face aux enjeux énergétiques mondiaux. À l’occasion de cet anniversaire, une cérémonie a été organisée au siège de l’Opep à Vienne, célébrant six décennies de succès et de réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’énergie.