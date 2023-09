La grève dans le secteur du transport de carburant, prévue les 29 et 30 septembre 2023, a été reportée aux 19 et 20 octobre 2023, selon un communiqué publié, jeudi, par le ministère des affaires sociales.

La décision de reporter cette grève a été prise lors d’une séance de réconciliation tenue, jeudi matin au siège du ministère des affaires sociales, et consacrée à l’examen du préavis de grève dans le secteur du transport de carburant émis par la fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) en raison de la non signature d’un projet d’accord convenu entre la partie syndicale et le représentant des entreprises de transport de carburant, selon le secrétaire général de la fédération, Salouane Smiri.

Le ministre des affaires sociales, Malek EZahi, a présidé cette séance de réconciliation qui s’est déroulée en présence du secrétaire général adjoint de l’UGTT, Taher Barbari, du représentant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Sami Selini, du secrétaire général de la fédération générale du pétrole et des produit chimiques et des représentants des chambres syndicales de transport du pétrole et des matières dangereuses.