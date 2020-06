Des députés ont appelé, mardi, lors d’une séance plénière, à ne pas adopter le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire et à le renvoyer à la commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services liés, afin de “remédier à ses lacunes”, selon leurs propos.

Dans leurs interventions, certains députés ont estimé que le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire sous sa forme actuelle présentée à la séance plénière ne répond pas aux aspirations liées à la mise en place d’un cadre organisationnel et institutionnel permettant au secteur de jouer un rôle fondamental dans le développement.

Ils ont souligné la nécessité de prévoir des mécanismes clairs pour financer les activités sociales et solidaires, estimant que le projet de loi actuel n’a pas tenu compte de l’expérience des oasis de Jemna dans le gouvernorat de Kébili qui représente un pôle pour le concrétiser.

Ils ont affirmé que l’intégration de ce secteur nécessite le réseautage des relations entre le producteur et le consommateur et la garantie de l’indépendance de l’économie solidaire et sociale par rapport aux secteurs public et privé.