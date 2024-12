Un colloque international sur le thème « Les sociétés communautaires « un levier pour le développement durable et l’économie sociale et solidaire », se tiendra les 18 et 19 décembre 2024, à l’initiative du Registre National des Entreprise(RNE) et en collaboration avec l’Université de Tunis El Manar(UTM).

Des experts nationaux et internationaux en économie sociale et solidaire, ainsi que des spécialistes en droit économique, se réuniront lors de cet événement pour discuter de la notion d’économie sociale et solidaire(ESS), des sociétés communautaires et du crowdfunding, selon un communiqué publié par le RNE.

Au programme de ce colloque figure l’organisation de deux ateliers sur les thèmes suivants: « Le crowdfunding : Une technique de l’économie sociale et solidaire » et «Les sociétés communautaires au service de l’économie sociale et solidaire ».

Ce conclave s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention conclue entre le RNE et l’UTM dans le but de partager et de développer les connaissances et les expertises entre les spécialistes dans le domaine de la recherche scientifique et de lancer un débat sur les nouvelles notions du droit Tunisien, a fait savoir la même source.