La cheffe du gouvernement Najla Bouden, a salué lors de sa réunion mercredi à Genève, avec le directeur général de l’organisation internationale du travail (OIT), Gilbert Houngbo, le soutien illimité de l’OIT afin de promouvoir l’économie sociale et solidaire en Tunisie.

Bouden a mis en relief l’importance de la coopération fructueuse entre la Tunisie et l’OIT notamment dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.

La Tunisie est le premier pays dans lequel l’organisation a entamé l’exécution du programme de l’économie sociale et solidaire et bénéficie de la plus grande partie du budget consacré par l’OIT dans ce domaine, a encore souligné Bouden.

La cheffe du gouvernement a exprimé par la même occasion sa satisfaction des efforts déployés par l’OIT afin de réaliser les projets de coopération avec la Tunisie en matière de mise en place des politiques nationales de l’emploi, la création de nouvelles opportunités de travail et le développement des compétences des jeunes. Il s’agit également du soutien apporté à la création des sociétés pour les femmes et les jeunes, ainsi que la création des sociétés communautaires en tant que moyen de réalisation du développement dans les régions, a-t-elle noté.

Le directeur général de l’OIT a pour sa part, souligné dans une déclaration à la TAP, l’attachement de l’organisation à consolider sa coopération avec la Tunisie. Il a salué à ce propos, les efforts de la cheffe du gouvernement voulant placer le dialogue social et la justice sociale au cœur de la politique d’Etat et ce dans l’objectif de limiter la disparité sociale et promouvoir les catégories pauvres.