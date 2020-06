Le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors, a réitéré son engagement en faveur de la protection des droits de l’enfant, affirmant son attachement à assurer la protection nécessaire et à lutter contre toutes les formes de menace et de discrimination.

Le ministère a souligné dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration, le 16 juin de chaque année de la journée mondiale de l’enfant africain, le droit de l’enfant à une protection conformément à l’article 20 du code de la protection de l’enfant, appelant les différentes composantes de la société civile a œuvrer de concert afin de lutter contre l’exploitation économique des enfants, la traite des personnes et à mettre fin à la violence perpétrée contre l’enfant.

Le ministère a rappelé le souci de la Tunisie à honorer ses engagements conformément à la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), exprimant sa détermination à consolider davantage les droits de l’enfants, à assurer leur protection des différents dangers et des formes de discrimination, ainsi qu’à ‘encourager les valeurs de dialogue et la diffusion de la culture de droits de l’enfant.