Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors appelle l’ensemble des intervenants dans le domaine de la protection des personnes âgées ainsi que les composantes de la société civile à renforcer l’action commune et en réseau afin de diffuser les valeurs de solidarité, de loyauté et de compassion, dans le but de protéger cette catégorie des risques de contamination par le coronavirus.

Dans un communiqué publié lundi 15 juin à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, le ministère de la Femme se dit attacher à la lutte contre toutes les formes de mauvais traitements envers cette catégorie dans le cadre d’une approche qui renforce leurs droits et valorise leur place au sein de la famille et de la société.

Le département de la Femme indique que les efforts se focalisent actuellement sur l’élaboration d’une stratégie nationale destinée aux seniors, ainsi que sur le parachèvement du projet du “Code des droits des personnes âgées ” dans le but d’assurer la sécurité à cette catégorie et à répondre à leurs besoins et aspirations, à la lumière des mutations sociales et économiques auxquelles le pays fait face, indique le communiqué.

A rappeler que l’Assemblée générale des Nations unies a, depuis le 19 décembre 2011, proclamé la date du 15 juin de chaque année “Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées”, dans le cadre de la défense des droits de cette catégorie et en prévention contre les effets négatifs du phénomène de la maltraitance et de ses répercussions sociales, économiques et sanitaires.