La cinquième édition du salon virtuel tunisien de l’enseignement supérieur se tiendra cette année du 20 au 26 juin en cours, du 26 au 31 juillet et du 10 au 16 août 2020.

Ouvert 24h/24, ce Salon 3D offre la possibilité d’assister à l’événement à distance en accédant à la plateforme interactive https://www.salons-virtuels-perspectives.com/ qui regroupe tous les outils d’un salon physique ( présentation, obtention de brochures, vidéos, photos, demande de renseignements, échange, candidature, conférences…).

Selon le cabinet PERSPECTIVES, organisateur du Salon, les exposants seront des Universités, des écoles tunisiennes, des Instituts de langues et des Intermédiaires de l’enseignement supérieur.

A noter que pour les 4 éditions précédentes plus de 3000 visiteurs tunisiens et africains ont pris part au Salon.

Fondé en 2009, le cabinet PERSPECTIVES est formé d’un groupe d’universitaires formés dans de grandes institutions d’enseignement supérieur à l’instar de Paris Dauphine en France et Harvard University aux Etats-Unis.

Il travaille en étroite collaboration avec des experts reconnus dans les domaines de la formation supérieure et du conseil et avec une équipe de jeunes talents qui conjuguent expertises techniques et qualités humaines, tout en connaissant parfaitement le contexte tunisien.