La direction générale de la Cité des sciences de Tunis a annoncé la réouverture, à partir du 16 juin 2020, de tous ses espaces scientifiques, sa coupole des sciences, sa médiathèque, sa salle des conférences ainsi que du village des sciences de Tataouine.

Conformément aux mesures exceptionnelles décidées par les ministères de la Santé publique, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il a été décidé de soumettre les visiteurs à une prise de température, d’imposer le port des masques conformes aux normes sanitaires et la désinfection des mains en utilisant le gel désinfectant et de faire respecter la distanciation physique.