La cité des sciences à Tunis a annoncé mercredi le lancement dans son Planétarium de deux nouveaux spectacles numériques, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer son rôle en tant que destination de référence en matière de culture scientifique, apte à attirer les visiteurs de Tunisie ou d’ailleurs.

Ces deux spectacles constituent “une expérience incontournable pour explorer un monde magique rempli d’étoiles et de mystères cosmiques”, a-t-elle indiqué.

Le premier spectacle intitulé ” les lumières de la nuit entre la terre et le ciel” offert par la cité des sciences de Paris (Universcience) met en lumière les phénomène lumineux uniques qui ornent le ciel tout en abordant l’impact de la pollution lumineuse.

Présenté en arabe et en français, il propose un voyage captivant à travers les aurores boréales avec leurs paysages enchanteurs et les étoiles filantes jusqu’à la découverte des merveilles du système solaire et de la voie lactée regorgeant de milliards d’étoiles.

“Sommes nous seul ?” est le titre du deuxième spectacle numérique disponible en anglais, présenté dans le cadre de la coopération entre la cité des sciences à Tunis et l’ambassade des états unis d’Amérique, qui offre de nouvelles perspectives sur la recherche de la vie au delà de la terre.

Ce spectacle embarque le public dans une réflexion sur l’exploration de milliers d’exoplanètes qui pourraient révéler les secrets de nos origines et potentiellement découvrir une vie sur une planète, autre que la terre.

Selon un document de la Cité des sciences à Tunis, Ces deux nouveaux spectacles, qui allient plaisir et apprentissage, marquent une avancée significative dans les programmes du planétarium.

Ils incarnent également la vision de la cité des sciences à Tunis construisant des ponts entre l’humanité et l’univers et repoussant les frontières de la connaissance scientifique.