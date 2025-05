Une journée scientifique de sensibilisation sera organisée le 14 juin prochain à la Cité des Sciences de Tunis, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée le 5 juin de chaque année. Cette manifestation vise à mobiliser citoyens, institutions et acteurs de la société civile pour faire face aux défis environnementaux et encourager l’engagement en faveur d’un avenir durable, a déclaré Safa Mansouri, enseignante-encadrante scientifique, vendredi auprès de l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP).

Cette journée, a-t-elle précisé, a pour objectif de sensibiliser les différentes parties prenantes aux crises écologiques et de favoriser l’adoption de lois plus strictes pour garantir une meilleure gestion dans ce domaine.

L’événement s’adresse à un large public, élèves, spécialistes de l’enseignement supérieur, chercheurs, étudiants, institutions étatiques concernées par l’environnement, startuppeurs et société civile.

Le programme comprendra des interventions et des ateliers scientifiques portant sur plusieurs thématiques : la pollution plastique en Tunisie et les moyens de lutte contre cette pollution, les énergies vertes et renouvelables, l’innovation pour un avenir durable, ainsi que les métiers verts pour la transition écologique.

Des espaces seront réservés pour la présentation de projets innovants développés par des établissements d’enseignement supérieur, des centres de recherche et des associations environnementales, a précisé Safa Mansouri.