L’Organisation ” Moussawat ” (égalité) a appelé mardi, les ministères de la femme, des Affaires sociales et de l’Agriculture, à accélérer l’activation des lois et des protocoles garantissant les droits des femmes travaillant dans le secteur agricole.

Dans un communiqué publié mardi, l’organisation Moussawat a souligné la nécessité de fournir des moyens de transport répondant aux conditions de sécurité aux femmes travaillant dans ce secteur, d’une manière sérieuse et responsable qui rompt entièrement avec la logique d’atermoiement et des demi-mesures.

Cet appel intervient dans le contexte de l’incident survenu, mardi, dans la région de Zaafriya relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid lorsque deux véhicules, l’une d’elle transportant des ouvrières agricoles, sont entrées en collision faisant 11 blessés à gravités variables, dont 9 femmes à l’âge variant entre 30 à 60 ans, qui ont été transportées vers l’hôpital régional de Sidi Bouzid.

L’organisation a souligné que la fréquence de ce type accidents et l’usage permanent des moyens de transport non conformes aux conditions de circulation provoquant une série de tragédies de la route, demeurent la responsabilité de l’Etat.

” C’est la preuve de la négligence du gouvernement à l’égard du dossier des femmes travaillant dans le secteur de l’agriculture “, estime la même source, ajoutant que les décisions annoncées précédemment par les gouvernements successifs, n’ont pas été appliquées.

L’organisation a également considéré que la récurrence de tels accidents est une preuve supplémentaire de la politique de marginalisation et de l’indifférence des acteurs politiques et des conseils municipaux élus vis à vis des régions, “qui n’ont accordé aucun intérêt aux dossiers de développement de l’infrastructure, et autres problèmes prévalant dans les régions”.

” Moussawat ” a appelé les femmes exerçant dans le secteur agricole à défendre leurs droits, exhortant les composantes de la société civile et les partis politiques progressistes, à intensifier la lutte et à se mobiliser afin de mettre fin à d’exploitation et à la violence économique pratiquée par l’Etat.