Quelque 85 ouvrières agricoles saisonnières ont bénéficié de la création de sources de subsistance dans le cadre du programme pilote national pour l’autonomisation économique des femmes travaillant dans le secteur agricole.

Lors d’une cérémonie organisée mercredi au siège du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, la ministre, Amel Belhaj Moussa, a indiqué à l’Agence TAP que 85 femmes des localités de Meknassi, Sabala, Jalma et Mazouna ont bénéficié de sources de subsistance dans le cadre du programme annoncé le 6 août 2023 pour les travailleuses agricoles saisonnières, notant que le programme a été limité à Sidi Bouzid et Kairouan l’année dernière, où environ 120 travailleuses agricoles ont bénéficié de ce programme.

Belhaj Moussa a expliqué que le deuxième lot comprend un total de 252 bénéficiaires dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine, avec une moyenne de 85 bénéficiaires dans chaque région, et des fonds estimés à 830.000 dinars, précisant que les différents dossiers ont été soigneusement étudiés et axés sur les ouvrières agricoles saisonniers qui travaillent moins de 180 jours par an.

La délégation régionale de Sidi Bouzid a été chargée du suivi et de l’accompagnement des bénéficiaires afin d’assurer la pérennité de ces projets, a indiqué la ministre.

Elle a expliqué que le nombre de femmes ayant besoin de tels projets est important, et que le succès de cette expérience et du programme à assurer la durabilité de ces projets est l’une des raisons pour lesquelles les fonds de ce programme spécial ont été doublés, permettant ainsi à un plus grand nombre possible de travailleuses saisonnières de bénéficier de moyens de subsistance.