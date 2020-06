Les professionnels du cinéma sont appelés à participer aux ateliers de réflexion prévus cet été en prévision d’un Forum sur la mémoire et le devenir des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

Ce Forum aura lieu durant la 31ème édition des JCC programmée du 7 au 12 novembre 2020 en fonction de l’évolution de la crise sanitaire dans le monde.

Selon un communiqué publié sur le site du festival, “l’objectif de ce Forum consiste à revisiter la mémoire du Festival, évaluer son audience à l’intérieur, comme à l’extérieur”.

“Réfléchir sur son devenir, réinventer les moyens de son rayonnement, programmer les meilleurs titres des sessions précédentes, dépoussiérer des pans entiers de la production critique qui lui est dédiée” sont aussi parmi les objectifs mentionnés.

A cette occasion, le Comité Directeur des JCC “se propose de lancer une consultation générale auprès des professionnels, des critiques et du public de cinéphiles”.

Les professionnels du cinéma ou leurs représentants, critiques, experts en droit et en finances, représentants des Associations et structures partenaires des JCC seront invités prendre part aux quatre panels sectoriels qui auront lieu durant la saison estivale.

Les organisateurs précisent que “les ateliers sont clos et réservés uniquement aux professionnels du secteur, selon leur intérêt et expertise qui s’y rattachent”.

Les panels auront lieu selon le calendrier suivant:

– “Industrie, marché et diffusion de films”, le Mardi 16 et le Mardi 30 juin 2020

– Le rayonnement du Festival : le Mercredi 17 juin et le Mercredi 1 juillet 2020

– Archives, promotion du patrimoine et réception critique : le Vendredi 19 juin et le Vendredi 3 juillet

– Le devenir des JCC : les dates seront communiquées ultérieurement

Le comité directeur des JCC avait déjà prévu une édition adaptée à cette circonstance sanitaire exceptionnelle sachant que le festival aura lieu sans la compétition officielle.

L’édition 2020 sera exclusivement réservée à une sélection de films africains et arabes, primés et non primés, qui ont marqué l’histoire de cette manifestation de 1966 à 2019.