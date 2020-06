La Fédération Nationale des Services relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) a appelé le gouvernement à intervenir d’urgence pour soutenir le secteur qui emploie 38% de la main-d’œuvre en Tunisie.

Le Bureau Exécutif de la Fédération a souligné que la situation des entreprises s’est fragilisée et devenue inquiétante, à cause de la pandémie Covid-19, appelant à garantir la durabilité des PME et préserver l’emploi, selon un communiqué de l’UTICA publié, lundi.

Le président de la Fédération Mohsen Trabelsi a mis l’accent, au cours d’une réunion, tenue aujourd’hui, et consacrée à l’examen des répercussions de Covid-19 et du confinement sanitaire sur le secteur des services, sur l’importance des efforts déployés par le gouvernement, le cadre médical et les propriétaires d’entreprises dans ce domaine.

Le secteur des services, le plus touché par cette crise selon le communiqué, regroupe les activités culturelles (salles de cinéma, producteurs audiovisuels, production théâtrale …), le secteur des crèches et jardins d’enfants, des salles de sport et des agences de publicité.

Ces entreprises affrontent des difficultés en termes de recouvrement des dettes de l’Etat, la non concrétisation des mesures annoncées au profit des entreprises sinistrées et la complexité des mesures administratives et bancaires.