Le ministère des affaires sociales a annoncé mercredi la suppression des comités médicaux centraux au niveau des districts médicaux et le transfert de l’étude et de décision des dossiers relatifs à un nombre de services aux structures régionales et locales de contrôle médical.

Il a indiqué dans son communiqué que ces services englobent la liste préliminaire des médicaments spécifiques, des équipements médicaux, des interventions médicales au niveau cardiaque, de dialyse péritonéale, de reconnaissance de la maladie professionnelle et de Tomographie par émissions de positons (pet scan)

Par ailleurs, le ministère des affaires sociales a précisé que cette mesure s’inscrit dans le cadre du rapprochement des services offerts et les rapprocher aux aux assurés sociaux.