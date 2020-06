Une tortue marine baptisée ” RAMZI ” a été relâchée, samedi, à El Kraia, à Monastir, par l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) et l’association ” notre Grand Bleu “, après son sauvetage et son rétablissement, a indiqué à l’Agence TAP la chercheuse à l’INSTM Monastir et superviseur du centre des tortues marines de la région, Olfa Chaieb.

Elle a précisé que cette tortue, âgée de plus de 10 ans, mesurant 63 centimètres de long et 58 centimètres de large a été sauvée au cours de la période écoulée. Cette tortue à grosse tête (caretta caretta) se reproduit dans l’Ile de Kuriat. C’est une espèce répandue en Méditerranée.

Selon Chaieb, la tortue “Ramzi”, porte conformément à la tradition, le prénom de l’agent de la garde maritime à Kerkennah, qui l’a sauvée des filets de pêche.

La tortue a été transportée au centre de l’INSTM (section de Sfax), puis au centre de sauvetage des tortues à Monastir, le 19 avril 2020.