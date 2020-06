Le parlement a adopté, mardi après-midi, en plénière, le report de l’examen du projet de loi fondamentale portant approbation de l’adhésion de la République tunisienne au protocole de Madrid sur la gestion intégrée des zones côtières (GISC) en Méditerranée, avec 144 voix pour, deux voix contre et deux abstenions.

Le protocole de Madrid du 21 janvier 2008 introduisant la GIZC en Méditerranée est le premier traité international consacré à la gestion intégrée de cette zone fragile et convoitée.

Dans le cadre du système de Barcelone, avec sa convention et ses six protocoles, il vise à promouvoir, à travers les zones côtières, envisagées comme espace de développement durable, un patrimoine naturel et culturel commun, au service de la coopération régionale approfondie entre les Etats côtiers.

Le concept d’intégration, conçu comme processus dynamique de gestion durable, mobilise à la fois l’interaction entre les espaces terre-mer, les institutions, les compétences, les normes juridiques applicables et les instruments de mise en œuvre.