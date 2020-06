Coup d’envoi des travaux d’élaboration du plan de relance économique Les travaux des commissions techniques chargées de l’élaboration du plan de relance économique pour la prochaine période, ont démarré mardi.

Le Chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a donné le coup d’envoi des travaux de ces commissions au siège de l’école nationale d’administration (ENA), en présence des cadres et représentants des ministères et des structures concernées, souligne un communique de la présidence du gouvernement.

A rappeler qu’un réunion ministérielle s’est tenue, samedi 30 mai 2020, sous la présidence du chef du gouvernement pour discuter de l’avancement des travaux d’élaboration de tous les volets du plan de relance économique, les secteur concernés, outre les mécanismes d’exécution et de financement de ce plan basé sur 7 priorités.

Il s’agit du renforcement de la souveraineté nationale et la sécurité, la préservation du tissu économique et les PME, la relance des secteurs les plus touchés par la pandémie, réduire la bureaucratie et digitaliser l’administration Le plan de relance vie également à préserver les postes d’emploi et lutter contre le travail précaire, solutionner les problèmes en suspens ayant empêché la réalisation de grands projets et activer la reprise du bassin minier et des champs pétroliers, outre la lutte contre la corruption et rompre avec l’impunité.