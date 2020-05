L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) vient de publier des directives visant à faire émerger de la Covid-19 un secteur du tourisme encore plus fort et plus durable. Ces directives insistent sur la nécessité d’agir résolument, de rétablir la confiance et, à mesure que l’OMT renforce son partenariat avec Google, de miser sur l’innovation et la transformation numérique du tourisme mondial.

L’OMT indique que ces directives, qui ont été élaborées en collaboration avec le Comité de crise pour le tourisme mondial, visent à aider les pouvoirs publics et le secteur privé sur la voie du redressement après cette crise sans équivalent.

Selon le moment auquel interviendra la levée des restrictions sur les voyages, l’institution spécialisée des Nations unies pour le tourisme prévient que les arrivées de touristes internationaux pourraient chuter dans des proportions comprises entre 60% et 80%. Autrement dit, entre 100 à 120 millions d’emplois sont menacés, et des pertes de 910 à 1 200 milliards de dollars au niveau des exportations.

Pour le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, «ces directives offrent aussi bien aux gouvernements qu’aux entreprises privées un ensemble complet de mesures destinées à les aider à rouvrir le tourisme de manière sûre, fluide et responsable. Elles sont le fruit de la coopération renforcée qui a caractérisé la réaction du tourisme face à ce défi commun, en s’appuyant sur le savoir et les contributions de l’ensemble des composantes des secteurs public et privé et de plusieurs organismes des Nations unies, dans le cadre plus large de l’action du système des Nations unies».

Des protocoles d’hygiène et de sécurité pour le redressement du tourisme

Le nouveau guide fait suite aux Recommandations d’action déjà approuvées par le Comité. Il se concentre sur sept priorités pour le redressement du tourisme, reposant sur les piliers relatifs à l’atténuation de l’impact économique, la mise au point de protocoles d’hygiène et d’interventions coordonnées, et le développement de l’innovation.

Les directives soulignent l’importance de rétablir la confiance des voyageurs au moyen de protocoles d’hygiène et de sécurité visant à réduire les risques à chacune des étapes de la chaîne de valeur du tourisme.

Ces protocoles incluent la mise en place de contrôles là où cela se justifie, y compris d’imagerie thermique, de dépistage, de distanciation physique, de nettoyages plus fréquents et de distribution de trousses d’hygiène pour permettre des voyages en avion, des services hôteliers et des événements sûrs.

Renforcement du partenariat OMT-Google

Les directives de l’OMT mettent en relief également l’occasion qui se présente de favoriser la transformation numérique pour les destinations, les entreprises et les employés, par des initiatives telles que la formation gratuite en ligne via l’UNWTO Online Academy et l’utilisation d’applications comme Hi Card pour améliorer l’interopérabilité internationale dans les aéroports et les hôtels.

Elles soulignent aussi le rôle de la technologie pour aider à assurer la distanciation sociale dans les hôtels et les destinations touristiques.

Ceci intervient dans le contexte du renforcement du partenariat de l’OMT avec Google. L’institution des Nations unies entend ainsi, par cette collaboration renforcée, promouvoir avec Google l’apprentissage numérique et l’acquisition de compétences en ligne, de façon à ouvrir de nouveaux débouchés dans tout le secteur mondial du tourisme.

D’ailleurs, Pololikashvili n’a pas manqué de se réjouir de cette collaboration : «nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler plus étroitement avec Google. Au cours des dernières semaines, on n’a pu que constater la place toujours plus importante prise par la technologie dans nos vies. Aller plus loin dans la transformation numérique du tourisme va rendre le secteur plus résilient et ouvrira des opportunités pour les populations partout dans le monde».

Quid du Comité de crise pour le tourisme mondial

L’OMT a institué le Comité de crise pour le tourisme mondial afin de guider l’action du secteur face à la crise de la Covid-19 et pour jeter les bases de la résilience et de la croissance durable de demain.

Le Comité se compose de représentants des États membres et des membres affiliés de l’OMT, aux côtés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Organisation maritime internationale (OMI).

Le secteur privé est représenté par le Conseil international des aéroports (ACI), Cruise Lines International Association (CLIA), l’Association du transport aérien international (IATA) et le Conseil mondial des voyages et du tourisme (WTTC) pour assurer une action coordonnée et efficace.

