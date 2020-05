La Fédération tunisienne des agences de voyages vient de publier le manuel de procédures sanitaires intitulé “Protocole Sanitaire pour le Tourisme Tunisien Anti Covid-19 ” (PSTT Anti Covid-19), lequel prévoit une série de mesures qui se rapportent essentiellement, au respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, afin de prévenir toute possibilité de propagation du Covid-19 dans le secteur touristique.

Elaboré par l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), ce manuel souligne l’impératif de ne pas dépasser 50% de la capacité maximale d’accueil de clients dans les hôtels, les restaurants, les salles de séminaires et de congrès, et dans les véhicules de transport touristique.

Il note, aussi, que la température de tous les clients sera contrôlée, moyennant un thermomètre infrarouge frontal, sans contact. En cas de fièvre avers persistance (plus de 38°), le client ne sera pas admis à l’hôtel et le service sanitaire sera contacté.

Par ailleurs, les bagages seront désinfectés à l’arrivée à l’hôtel, et chaque chambre sera nettoyée, désinfectée et aérée, durant trois heures avant la remise des clés au client.

Le protocole exige, aussi, le port du masque pour le personnel hôtelier et les touristes à l’intérieur des véhicules de transport touristique, ainsi que la mise en place de distributeurs de gel hydro-alcoolique dans chaque espace commun, ainsi qu’au sein des véhicules touristiques.

En ce qui concerne la distanciation physique, elle a été fixée à 1 mètre dans les espaces publics, les espaces communs de l’établissement touristique et dans les véhicules de transport touristique, et à 2,5 mètres entre les tables dans les restaurants, bars et cafés.

Pour ce qui est des piscines, le nombre de baigneurs a été fixé selon le ratio strict d’un baigneur par trois mètres carrés de piscine. Et avant d’accéder à a piscine, les baigneurs devront impérativement se laver au gel douche dans l’une des cabines extérieures mises à leur disposition.

Il convient de noter que l’élaboration de ce document s’inscrit dans le cadre de la maîtrise de la propagation de cette pandémie dans les établissements touristiques, la veille à la sécurité aussi bien du personnel des établissements touristiques que des clients, et la restauration de la confiance le plus rapidement possible des réseaux de ventes et des Tour opérateurs.