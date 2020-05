Face aux impacts de la pandémie de la Covid-19, le ministère du Transport annonce, dans un communiqué publié lundi 18 mai 2020, de nouvelles mesures en faveur des secteurs du transport public non régulier des personnes, de location de voitures et des auto-écoles.

Ainsi, il a été décidé d’appeler toutes les banques, les institutions financières et les sociétés de leasing à appliquer les dispositions de l’article 2 de la circulaire du gouverneur de la BCT n°6 du 19 mars 2020 permettant le report des échéances de crédits accordés, tout en maintenant le même taux de TVA pour une période de 6 mois.

Outre la décision relative à l’octroi de crédits d’un montant maximum de 3 000 dinars alloués au paiement des frais d’assurance automobile, le ministère a décidé de créer une ligne de financement de 5 millions de dinars auprès de la Banque tunisienne de solidarité (BTS Bank).

L’objectif est de permettre aux personnes physiques exerçant dans les secteurs précités de bénéficier de crédits d’un montant maximum de 1 000 dinars avec des conditions avantageuses et un taux d’intérêt fixe de 5%. Le remboursement de ce prêt -qui sera accordé par les associations de la microfinance- se fera sur deux ans avec une période de grâce de deux mois.

Il est question, aussi, de poursuivre l’opération d’octroi de la prime de 200 dinars au profit des propriétaires de véhicules de transport public non régulier. Jusque-là, 7 920 propriétaires ont bénéficié de cette prime.

En ce qui concerne les chauffeurs détenteurs d’une carte professionnelle et souhaitant bénéficier de cette prime, ils sont appelés à déposer une demande sur la plateforme batinda.gov.tn.

Par ailleurs, les compagnies d’assurance devront permettre aux professionnels des secteurs cités plus haut de payer leurs assurances par facilité sur une période de six mois, et ce, en raison du confinement qui a entraîné une réduction de 50% du nombre de passagers.