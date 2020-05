Les personnes exerçant pour leur propre compte, ayant des cartes professionnelles et non identifiées par un matricule fiscal, qui souhaitent obtenir des aides sociales exceptionnelles, sont appelées à soumettre une demande sur la plateforme Batinda.gov.tn, a indiqué le ministère des Finances, sur son site web.

Les personnes soumises au régime forfaitaire et celles qui disposent de cartes professionnelles, mais qui ne sont pas affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) sont priés d’y adhérer, avant le 30 mai 2020.

Lancée par le ministère des Finances, la plateforme Batinda a pour objectif de centraliser la procédure de demande des aides exceptionnelles, en application des dispositions exceptionnelles prises dans le cadre du confinement lié au Coronavirus et ceci pour le compte des petits commerçants et des artisans et des personnes exerçant pour leur propre compte et ayant des cartes professionnelle.