Le vice-président du groupe de la Banque mondiale chargé des affaires de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Ferid Belhaj, a indiqué que la réussite de la Tunisie dans l’exécution du projet de protection sociale en matière de lutte contre la pandémie de Covid-19 encourage l’institution de Bretton Woods à renforcer son soutien dans ce domaine.

Lors d’une réunion avec le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, vendredi 27 août 2021, Belhaj s’est dit satisfait du travail réalisé par le ministère en coopération avec ses partenaires dans le cadre des préparatifs pour réaliser le projet de protection sociale en matière de lutte contre le coronavirus.

Conformément à ce projet, le ministère accordera des aides exceptionnelles au profit des familles nécessiteuses et à revenu limité.

La Banque souhaite renforcer la coopération et le soutien des programmes de la Tunisie en matière de protection sociale et de lutte contre la pauvreté et la sécurité sociale, a souligné Belhaj.