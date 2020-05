L’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) a annoncé, vendredi, le lancement de la nouvelle plateforme numérique de solidarité sociale Jessr el Khir “ Solidarity.alecso.org/Jesr “.

Lors d’un point de presse organisé au siège de l’organisation, le ministre chargé des droits de l’Homme et de la relation avec les instances constitutionnelles, Ayachi Hammami a indiqué que cette plateforme numérique vise à croiser en ligne les différentes composantes de la société civile pour faire face à la pandémie du coronavirus.

Cette plateforme s’inscrit dans le cadre d’un accord d’entente et de partenariat signé, à cette occasion, entre l’ALECSO et le ministère dans le but de consacrer les principes du travail solidaire.

Selon le directeur général de l’ALECSO, Mohamed Oueld Aamor, cette plateforme regroupe plusieurs composantes de la société civile dont, la ligue tunisienne des droits de l’Homme, L’Union nationale de la femme tunisienne, la jeune chambre internationale, le croissant rouge, association Lam Achaml, l’organisation des scouts tunisiens.

Le directeur du département de la technologie de l’information et de la communication à l’ALECSO, Mohamed Jomni, a pour sa part, expliqué que la plateforme, offrant des mécanismes technologiques développés de collecte et de distribution, a été élaborée en une période de 6 semaines

” Elle regroupe deux unités : une pour déposer les aides et une autre pour les demandes d’aides aux différentes composantes de la société civile présentes dans toutes les régions du pays “, a-t-il indiqué.

Selon lui, l’espace offre aussi aux organisations et à l’association civile des moyens et des mécanismes pour gérer la classification et la distribution des aides.

La plateforme permet également aux bénévoles d’offrir leurs services de distribution ou de transport, a ajouté Jomni.

Elle permet, a-t-il encore dit, aux différentes composantes de la société civile d’avoir un archive de leurs activités qui leur garantie une traçabilité de toutes les opérations.

” Nous voulons, à travers cette plateforme, adresser un message de solidarité à tous les peuples arabes ainsi qu’à toutes les composantes de la société civile face à cette crise sanitaire du coronavirus “, a-t-il conclu.