A l’occasion de la commémoration du 72e anniversaire de la Nakba, la Tunisie a affirmé son soutien constant au peuple palestinien pour le rétablissement de ses droits légitimes et l’instauration de son Etat indépendant dans les frontières de 1967 avec Al-Qods comme capitale.

Dans une déclaration rendue publique, vendredi, par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a estimé que la commémoration de cette journée est également une occasion renouvelée pour appeler la communauté internationale à affronter avec détermination les tentatives de l’élargissement des colonies. Le but étant de permettre au vaillant peuple palestinien de réaliser ses aspirations légitimes en l’instauration d’un Etat indépendant et souverain, souligne la déclaration.

La Tunisie, ajoute la même source, ne ménagera aucun effort pour continuer à défendre la cause palestinienne et appuyer toutes les initiatives sincères visant à parvenir à un règlement juste et global rétablissant les palestiniens dans leurs droits et réalisant la sécurité et la stabilité de tous les peuples de la région.

La commémoration de cet anniversaire, souligne, la déclaration constitue une occasion pour rendre hommage aux martyrs qui se sont sacrifiés pour défendre la cause palestinienne juste et pour la liberté de la Palestine.