Le renforcement de la coopération dans le secteur de la santé entre la Tunisie et la Palestine a été au centre d’une rencontre, vendredi, entre le ministre de la Santé Mustapha Ferjani et une délégation médicale palestinienne, selon un communiqué.

La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération sanitaire avec l’hôpital universitaire Ennajeh et l’université médicale Ennajeh en Palestine.

Les deux parties ont convenu de développer la coopération dans le domaine de la formation universitaire, de la recherche scientifique, de l’échange d’expertise et d’informations et du jumelage entre les établissements de santé.

Cette rencontre a permis également d’examiner les moyens de développer la formation à travers l’accueil des médecins résidents et les stagiaires palestiniens de différentes spécialités dans les établissements de santé en Tunisie et la formation du personnel médical palestinien en chirurgie thoracique, en pédiatrie, en gastro-entérologie, en transplantation d’organes et autres.

Ils ont convenu d’échanger les expertises, notamment en matière de promotion des systèmes de santé en Palestine de prise en charge sanitaire en bénéficiant de l’expérience tunisienne dans les secteurs de la formation académique et clinique.

Le ministre de la Santé a souligné le soutien indéfectible de la Tunisie au secteur de la santé en Palestine, mettant en avant l’importance d’appuyer les efforts des professionnels palestiniens de la santé afin d’améliorer les services de santé et de restructurer ce secteur notamment après la guerre à Gaza.

Le représentant de l’ambassade de Palestine à Tunis, le doyen de la faculté de médecine de Tunis et un certain nombre de cadres du ministère de la santé ont pris part à cette rencontre.