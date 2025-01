Beit al-Hikma accueille un traité d’amitié et des débats sur la Palestine

En collaboration avec la Fondation Yasser Arafet Ramallah, l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts «Beit al-Hikma » organisera, le lundi 6 janvier 2025, une conférence placée sur le thème “La Palestine dans le contexte international turbulent”.

La séance inaugurale de cette conférence académique sera marquée par la signature du “Traité d’amitié entre l’Académie et la Fondation Yasser Arafet”, a annoncé “Beit al-Hikma”.

Auparavant, des allocutions seront prononcées par le président de l’Académie, Mahmoud Ben Romdhane, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en Tunisie, Hael Al Fahoum, et le président du conseil d’administration de la Fondation Yasser Arafet, Ahmed Soboh.

La conférence prévoit deux séances scientifiques animées, respectivement par Moncef Abdeljelil, membre de l’Académie et président du comité de recherche ‘La Palestine et l’Orient contemporain’ et Ibrahim Refai, membre du Conseil d’administration de la Fondation Yasser Arafet.

Au cours de la première scéance, Ahmed Soboh donnera une intervention qui s’intitule “Le pouvoir palestinien vers un Etat ou bien le statu quo”. Une deuxième intervention de Slim Laghmani, professeur de droit international (Université de Carthage) aura pour titre “Le droit palestinien et le formalisme du droit international”.

“Droit palestinien, constante fondamentale de tous les équilibres régionaux et internationaux” est le thème d’une intervention de l’ambassadeur palestinien Hael Al Fahoum qui sera sera donnée au début de la deuxième séance scientifique. Elle sera suivie d’une intervention sur “les affluents lumineux des liens de fraternité tuniso-palestiniens” d’Abdellatif Hannachi, professeur d’histoire politique contemporaine et d’aujourd’hui (Faculté de la Manouba).

Prévue pour la matinée, à partir de 9h30, au Palais de l’Académie à Carthage Hannibal, la conférence sera donnée en arabe, précise l’Académie. Elle prendra fin vers 13 heures par un débat général suivi du discours de clôture du président de l’Académie.