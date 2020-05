Le Ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors a annoncé, vendredi dans un communiqué, l’ouverture des candidatures pour le prix du président de la République pour la promotion de la famille au titre de l’année 2019, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la famille correspondant au 15 mai de chaque année.

Ce prix est décerné à tous ceux qui ont contribué de manière directe ou indirecte à la promotion de la famille tunisienne, à développer son rôle économique, social et éducatif et à l’amélioration de ses conditions de vie aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger.

Il se décline en trois catégories à savoir : un prix national sous forme de médaille d’or à une personne physique ou établissement public ou organisation non gouvernementale, ou association ou instance nationale, un prix spécial dédié aux associations chargées des familles émigrées (médaille d’or) et un prix régional (médaille d’or et 4 mille dinars, médaille d’argent et 3 mille dinars et médaille de bronze et 2 mille dinars).

Le prix national est décerné à chaque personne physique, établissement public, organisation non gouvernementale, association ou organisme national, tandis que le prix destiné aux associations chargées des familles des émigrés est décerné aux ONG ou associations travaillant à l’étranger. Le prix régional est décerné à chaque personne physique, établissement ou association ou organisme régional gouvernemental ou non gouvernemental.