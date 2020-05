Le comité de réflexion pour l’élaboration des programmes au profit de la femme, de l’enfance et des séniors a souligné, mercredi, la nécessité d’unifier les efforts nationaux entre les différentes structures gouvernementales et les composantes de la société civile en adoptant une approche participative afin de limiter les répercussions économiques et sociales dues à la pandémie de la COVID-19.

Lors de cette réunion, tenue en présence de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, Asma Sehiri, le comité a fixé un plan de travail et ce, dans le cadre d’une vision stratégique inclusive basée sur des études et des statistiques et qui englobe tous les aspects législatif, institutionnel, économique, social et sanitaire.

Les problématiques liées aux enfants en général et aux enfants autistes en particulier, aux victimes de violence et de discrimination ainsi que l’autonomisation économique et sociale des femmes, ont été également examinées lors de cette réunion.

Les participants ont aussi appelé au renforcement de l’assistance des personnes âgées mettant l’accent sur la nécessité de coordonner les efforts entre tous les intervenants.

Dans ce contexte, la ministre a souligné l’importance de l’évaluation du développement de la maladie d’Alzheimer en Tunisie afin de mettre en place un plan d’actions qui englobe les aspects juridique, social et économique de cette question.

Réuni pour la première fois au cours de la semaine dernière, le comité est composé d’experts et de spécialistes en droit, en sociologie, en psychologie, en statistique, en économie et dans bien d’autres domaines.