Anouar Maârouf, ministre du Transport et de la Logistique, a jugé nécessaire de mettre à jour le plan des travaux du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR) et d’accélérer le rythme de sa mise en place, lequel projet permet d’exploiter la ligne étendue sur 6,3 km entre la station de Barcelone et celle de Bougatfa à fin 2020.

Lors d’une réunion de travail, tenue mercredi, sous la présidence du ministre du Transport et consacrée à l’examen du projet du RFR, selon un communiqué publié par ledit département, sur sa page “facebook” les participants ont mis en exergue le calendrier du parachèvement des travaux de la mise en place de l’infrastructure de base et les répercussions du déconfinement progressif et ciblé sur le programme de l’avancement du projet RFR, sachant que la ligne Barcelone-Bougatfa a été programmée depuis 2017.

Maârouf a appelé à la nécessité de surmonter les difficultés rencontrées sur terrain afin de faciliter la réalisation de toutes les composantes du projet dans les plus brefs délais.

Il convient de rappeler que le RFR comprend 5 lignes qui sont Borj Cédria, en service depuis juin 2012 (23,2 km), Bir El Kassâa-Fouchana- Mhamdia, (19,5 km), Tunis-Manouba-Kobbaâ- Mnihla (19,2 km), Tunis-Ezzouhour -Zahrouni-Essijoumi (12,9 km) et Tunis-Bourjel-Ariana Nord (10,5 km).