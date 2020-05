Après avoir contribué à ramener de nombreux voyageurs chez eux pendant le confinement, Qatar Airways souhaite désormais aider les professionnels de santé à prendre une pause bien méritée.

Qatar Airways offre 100 000 billets gratuits(*) aux professionnels de santé qui sont en première ligne durant cette pandémie et qui effectuent un travail héroïque auprès des malades au quotidien.

La compagnie a reçu éloges et remerciements des passagers et gouvernements pour le maintien de ses opérations 24/7 ces derniers mois rapatriant plus d’1 million de personnes sur plus de 100 vols charter. Elle souhaite à son tour reconnaître le travail exemplaire de l’ensemble du corps médical et récompenser les professionnels de santé du monde entier qui sont en première ligne pour affronter le Covid-19.

Une opération exceptionnelle est lancée à l’occasion de la Journée Internationale des Infirmières qui se déroulera jusqu’au 18 mai, 23h59 (heure de Doha). Les 100 000 premiers professionnels de santé à s’inscrire recevront un code promotionnel leur permettant de réserver deux billets aller-retour gratuits* en Classe Économique sur les vols opérés par Qatar Airways vers leur destination préférée. Ils pourront ainsi voyager avec la personne de leur choix.

Modalités d’inscription et de réservation

Inscription sur qatarairways.com/ThankYouHeroes.

Les professionnels de santé du monde entier sont éligibles à cette offre limitée aux 100 000 premiers inscrits. Afin de garantir l’équité et la transparence de la procédure, chaque pays recevra une allocation quotidienne de billets, en fonction de la taille de sa population, échelonnée sur la période d’opération, soit 7 jours du 12 au 18 mai 2020. L’allocation quotidienne sera libérée à 00h01, heure de Doha, pendant toute la durée de la campagne.

Les billets devront ensuite être réservés avant le 26 novembre, pour des voyages jusqu’au 10 décembre 2020. Les billets seront entièrement flexibles, avec un nombre illimité de modifications de destination et de dates sans frais. Seules les taxes d’aéroport seront à la charge des passagers.

De plus, les professionnels de santé bénéficieront également d’un bon de réduction supplémentaire de 35% valable jusqu’au 31 décembre 2020 à échanger dans les points de vente du Qatar Duty Free au hub de la compagnie aérienne à l’aéroport international de Hamad (HIA) à Doha.

Akbar Al Baker, PDG du Groupe Qatar Airways, a déclaré : « Chez Qatar Airways, nous sommes très reconnaissants de l’engagement et du travail acharné des professionnels de santé du monde entier en ces temps incertains. Leur gentillesse, leur dévouement et leur professionnalisme héroïque ont sauvé des centaines de milliers de vies… ».

Qatar Airways a récemment annoncé avoir entamé une reconstruction progressive de son réseau en fonction de l’évolution de la demande des passagers et de l’assouplissement des restrictions de voyage dans plusieurs pays. Son objectif est de desservir 52 destinations d’ici la fin mai et 80 en juin.

*Cette offre est uniquement disponible pour les vols opérés par Qatar Airways. Les professions médicales éligibles sont : docteur, médecin généraliste, infirmier, ambulancier, technicien de laboratoire, chercheur clinicien, pharmacien hospitalier. Il est obligatoire pour le professionnel de santé de présenter l’original de son identification (badge/carte d’employé) au comptoir d’enregistrement de l’aéroport au moment du départ.