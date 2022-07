Qatar Airways, Air New Zealand, Etihad Airways, Korean Air et Singapore Airlines. Voilà les 5 meilleures compagnies aériennes au monde, selon le “vote“ des voyageurs qui reprennent goût au voyage, et ce après deux ans de restrictions pour cause de pandémie de Covid-19.

Ce classement 2022 pourrait influencer la décision pour partir en vacances, pour les nantis bien évidemment. Il a été réalisé par le site Airline Ratings.

Pour ce faire, capital.fr assure que le site a pris en compte plusieurs critères importants, entre autres «… les notes en ce qui concerne la sécurité et les produits proposés par les compagnies, les avis des passagers, l’âge de la flotte, la rentabilité, mais aussi l’engagement environnemental ».

Compte tenu de ces critères et bien d’autres, c’est Qatar Airways qui a donc été « élue meilleure compagnie aérienne » pour la deuxième année de suite, «… que ce soit pour son innovation, son produit et son leadership dans le secteur », mais aussi pour avoir «… maintenu des lignes long-courriers durant la crise sanitaire, ce qui a permis à la compagnie aérienne d’enregistrer un bénéfice record, bien qu’elle ait perdu de l’argent sur de nombreux vols plafonnés », explique Airline Ratings.

A noter la modeste 18ème place de la compagnie française Air France-KLM, ou bien de la 20ème pour la British Airways.

Voici les 20 meilleures compagnies aériennes de 2022, selon AirlineRatings