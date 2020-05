Qui aurait imaginé qu’un jour l’Arabie saoudite mette en place un plan d’austérité ? Sans doute personne. Et pourtant, depuis quelques jours, les autorités saoudiennes ont annoncé coup sur coup une politique budgétaire sans précédent : déficit massif, baisse des subventions, hausse des impôts, emprunts massifs…

En effet, la TVA, instaurée il n’y a juste deux ans et qui s’élevait, a tout simplement été triplée, passant ainsi de 5% à 15%. Autrement dit, les Saoudiens vont voir leurs prix au quotidien fortement augmenter dès cet été.

Encore plus douloureux pour les familles modestes saoudiennes : l’Etat cesse de verser la prime universelle de 250 euros (environ 1 250 riels) pour “compenser la TVA“.

Par ces deux mesures, le Royaume espère “… espère économiser près de 25 milliards d’euros sur cette année“.

L’explication de cette situation est simple : la chute du prix du pétrole (à moins de 30 dollars), elle-même due à la pandémie du coronavirus qui a engendré moins d’utilisation des hydrocarbures dans le monde, entre arrêt des usines de production, l’aviation au sol, transport à l’arrêt… Bref, toute l’économie mondiale en panne.

A rappeler que l’Arabie saoudite est le premier pays exportateur mondial de pétrole, qui représente 70% de ses recettes budgétaires.

Mais pas que, selon Martial You de RTL. Il assure que «… cela confirme les doutes que les investisseurs mondiaux ont sur la solidité économique du pays depuis longtemps et cela démontre aussi que l’Arabie Saoudite n’a sans doute plus les moyens d’être le stabilisateur des prix du brut comme autrefois».

Et l’analyste d’étayer ses dires en prenant l’exemple d’Aramco qui «… a eu toutes les peines du monde à s’introduire en Bourse à la fin de l’année dernière et il y a eu très peu d’investisseurs internationaux…».