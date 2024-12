L’Assemblée générale de l’Organisation arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ARABOSAI) a décidé d’attribuer à l’Arabie Saoudite la présidence de l’Organisation pour la période 2025-2028.

L’Arabie Saoudite, représentée par le Bureau général d’audit, a été ainsi désignée à l’unanimité pour présider l’ARABOSAI. Le Royaume accueillera aussi la quinzième session de l’Assemblée générale de l’organisation, prévue fin 2025.

L’Agence de presse saoudienne (SPA) a indiqué que le Bureau Général d’Audit est le premier membre de l’organisation à assurer sa présidence pour deux mandats consécutifs (2022-2025 et 2025-2028) depuis sa création en 1976.

L’ARABOSAI vise à organiser et renforcer la coopération entre les institutions supérieures de contrôle financier public et d’audit des pays arabes membres, ainsi qu’avec l’INTOSAI et d’autres organisations régionales.