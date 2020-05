La startup tunisienne Datavision vient de lancer un dispositif capable de détecter en temps réel toute personne ne portant pas de masque de protection dans les lieux publics, tels que les institutions sanitaires privées et publiques, les banques et les agences similaires, les magasins, les supermarchés et les boutiques, a indiqué à l’agence TAP, le gérant de la startup, Skander Amor.

Il s’agit d’une solution multiplateforme destinée principalement aux propriétaires de lieux à vocation commerciale.

La finalité est de contribuer à la remise du pays en marche après presque mois de confinement, et de limiter une éventuelle propagation de la pandémie.

Cette fonctionnalité est plus sécurisée que l’interaction directe car elle permet de veiller au respect des lois du dé-confinement tout en évitant de mobiliser des agents sur terrain, exposant ainsi moins de personnes aux risques de la contamination.

Elle est également apte à être connectée aux portes automatiques et aux tourniquets afin d’empêcher leurs ouverture dans les cas qui le nécessitent.

Elle peut être déployée avec ou sans le box Datavision, en étant directement connectée aux systèmes de caméras de surveillance existants.

Voici la démo de ce dispositif :