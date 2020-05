“Dessinez… vous êtes confinés” est une initiative artistique lancée par “Artistes réunis ; solidarity against covid19 ” qui a pour but de divertir et stimuler la créativité du grand public en cette période de confinement.

Le projet proposé est une sorte de livre numérique élaboré à partir d’une sélection de dessins de plus de 35 artistes bénévoles.

Les œuvres proposées sont des dessins produis par un ensemble d’acteurs présents sur la scène artistique, des artistes plasticiens, des designers, des architectes et des photographes.

L’idée est de proposer au grand public pendant le confinement un moyen supplémentaire pour s’occuper et occuper leurs familles. Ce book numérique est mis à disposition en téléchargement gratuit sur le net et sur les différents réseaux sociaux.

Le principe est de travailler sur un support imprégné par le style de chaque artiste en essayant d’y apporter une personnalisation soit par la couleur soit par le dessin ; Chacun avec sa sensibilité chacun avec sa personnalité est amené à rajouter une touche qui permettra de se l’approprier ; un projet ludique simple et divertissant qui vise un public de 7 à 77 ans.