Le Syndicat des magistrats tunisiens (SMT) s’est dit favorable à la reprise progressive du service judiciaire afin de préserver les droits et intérêts des justiciables, tout en respectant les consignes sanitaires relatives au Coronavirus.

Le syndicat a appelé dans une déclaration, publiée vendredi à l’issue d’une réunion avec le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) à mettre en place un plan de travail judiciaire pour la période à venir, en concertation avec les différentes structures judiciaires et professionnelles et en tenant compte de l’avis du ministère de la Santé et des mesures préventives du Covid-19.

Le SMT et le CSM se sont réunis ce vendredi pour se concerter au sujet de l’avancement du travail judiciaire pour la période à venir, à la lumière des mesures de déconfinement progressif.

Les deux structures ont convenu de prendre en considération la stratégie nationale en la matière et les trois étapes fixées par celle-ci.

Le syndicat a, par ailleurs, souligné la nécessité de prendre en considération les dispositions des articles 1 et 2 du décret-loi n°2020-8 portant suspension des procédures et délais judiciaires dès l’actualisation de la note du travail judiciaire publiée par le CSM le 28 avril dernier et entrée en vigueur le 4 mai courant.

La question du déplacement des magistrats sur leur lieux de travail, notamment ceux qui utilisent les moyens de transport pour se rendre à d’autres gouvernorats ainsi que les conditions sanitaires et sociales de certains juges ont été évoquées lors de la réunion, précise encore le SMT.