Coopération bilatérale entre l’enseignement supérieur et l’AFD

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, s’est entretenu avec Gilles Chausse, directeur de l’Agence française de développement (AFD) à Tunis, indique un communiqué rendu public jeudi 7 mai 2020 par le ministère sur sa page Facebook.

La réunion a permis d’examiner les projets inscrits dans le cadre de la coopération bilatérale dont le projet de construction et d’équipement de l’Ecole nationale des ingénieurs à Bizerte, le projet de partenariat du réseau des instituts supérieurs des études technologiques avec le réseau de France en plus du projet de l’université franco-tunisienne pour l’Afrique et la méditerranée.

L’entretien a porté également sur de nouveaux partenariats dans le secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.