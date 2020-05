Le 14 avril 2020, la « Technical Image Press Association (TIPA) » a annoncé les lauréats des TIPA World Awards 2020. Parmi les 40 catégories, le meilleur smartphone photo de 2020 est allé à la série HUAWEI P40.

Depuis sa fondation en 1991, TIPA a attiré de nombreux membres de tous les horizons de l’industrie des médias à rejoindre l’organisation. En tant qu’une des autorités photographiques les plus influentes au monde, TIPA invite ses membres à voter chaque année pour les meilleurs produits photographiques lancés en Europe. Les TIPA World Awards, l’un des prix de photographie et d’imagerie les plus convoités au monde, sont considérés comme un pionnier mondial dans le domaine des technologies de la photographie.

Ces dernières années, le développement de la photographie mobile a connu de nombreuses percées, à tel point qu’elle est considérée comme étant au même niveau que les autres équipements de photographie professionnelle – un domaine qui a été dominé par des marques d’appareils photo établies comme Canon, Sony et Nikon. Huawei n’est pas étranger aux projecteurs en ce qui concerne les innovations technologiques dans la photographie mobile, après avoir inauguré une nouvelle ère de téléphone appareil photo avec son mode nuit, SuperZoom, la prise de photos AI et d’autres technologies révolutionnaires. La série HUAWEI P40 récemment annoncée poursuit cette tradition d’excellence, offrant aux consommateurs une expérience de photographie Ultra Vision toute la journée.

La série HUAWEI P40 est équipée du plus grand capteur de Huawei à ce jour, un capteur CMOS 1 / 1,28 pouces avec une taille de pixel groupée mesurant 2,44 μm. Les pixels surdimensionnés aident à capturer plus de lumière et permettent aux utilisateurs de prendre des photos avec des détails plus fins, quelle que soit l’heure de la journée.

En particulier sur le HUAWEI P40 Pro +, un SuperZoom Array doté d’une conception de périscope améliorée prend en charge un incroyable zoom numérique 100x maximum qui permet aux utilisateurs de prendre des photos zoomées à couper le souffle à une distance lointaine.

Avec la capacité d’intelligence artificielle jouant un rôle plus important dans la photographie mobile, la série HUAWEI P40 tire le meilleur parti de ce développement avec la nouvelle fonctionnalité HUAWEI Golden Snap alimentée par l’intelligence artificielle qui peut non seulement éliminer les passants et la réflexion, mais aussi aider les utilisateurs à capturer leurs meilleurs moments avec facilité.