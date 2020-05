Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, a reçu, lundi, a appel téléphonique de son homologue allemand, Heiko Maas.

L’entretien s’est axé sur les moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale et d’impulser le partenariat stratégique entre les deux pays amis dans tous les domaines.

Erray s’est félicité de la dynamique exceptionnelle caractérisant la coopération entre la Tunisie et l’Allemagne, saluant le soutien continu de ce pays à la Tunisie aux plan bilatéral et multilatéral pour faire face aux défis économiques et de développement, notamment dans le contexte actuel du Coronavirus.

De son côté, le ministre allemand a souligné l’intérêt que porte son pays aux relations de partenariat privilégiées avec la Tunisie dans tous les domaines, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

L’entretien a été, également, l’occasion d’échanger les points de vue sur certaines questions régionales et internationales, particulièrement la situation en Libye.

Les deux parties ont souligné l’importance d’adhérer aux résolutions de la légalité internationale concernant cette question ainsi qu’aux efforts visant à identifier une solution politique et consensuelle dans le cadre d’un dialogue interlibyen garantissant l’unité et la stabilité de ce pays frère, lit-on de même source.