L’association ” Hayyou‘Raqs ” vient de la lancer à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la danse le projet Tawassel 2020 soutenu par le projet d’appui au renforcement du secteur culturel “Tfanen-Tunisie Créative” financé par l’Union européenne. Tout comme le premier projet TAWASSEL développé en 2017-2018, il questionne la place de la danse contemporaine qui est encore considérée comme une pratique en marge de la culture artistique dominante en Tunisie.

Tawassel 2020 poursuit cette fois une réflexion sur la création chorégraphique, en questionnant son contexte, ses moteurs, ses enjeux, son impact et les attentes qu’elle suscite auprès du public d’une part, mais également chez les artistes face à leur processus de création.

Pour ce faire, le projet souhaite contribuer à l’accompagnement de jeunes chorégraphes tunisiens en leur proposant une formation courte sous la forme d’un tutorat chorégraphique. L’objectif final sera la création de 5 œuvres, nées de la rencontre entre des jeunes chorégraphes et de jeunes danseurs amateurs des Maisons de Culture partenaires. Après un laboratoire de création, les œuvres courtes seront présentées au public.

Le projet encouragera la collaboration entre des pratiques artistiques diverses afin de créer des ponts entre la danse et des expressions complémentaires qui pourront se nourrir et s’enrichir mutuellement.

Suite à la réunion d’artistes, danseurs, professionnels et amateurs de la danse (à dominante féminine) en 2013, l’association Hayyou’Raqs, a été déclarée officiellement au Journal Officiel de la République Tunisienne le 25 janvier 2014.

“Hayyou’Raqs” est un jeu de mots qui signifie à la fois “Saluez la danse”, “Vivante la danse” et “Cité de la danse”.

L’ambition de l’association depuis sa création est de rassembler les acteurs de la danse en une communauté d’échanges positifs et constructifs, et ce afin de contribuer ensemble à une réflexion sur les métiers et la formation du danseur et du chorégraphe en Tunisie. Pour ce faire, l’association souhaite contribuer à l’identification d’une danse de création sur le sol tunisien ainsi qu’à son renforcement et son rayonnement.

Pour cela, l’association entend favoriser les rencontres et les échanges entre les acteurs de la scène locale et internationale afin de renforcer les liens entre eux et les enrichir mutuellement.

En effet, face à un état des lieux fragile et précaire, et une histoire de la danse en Tunisie encore naissante, l’association souhaite défendre et faire vivre ce patrimoine immatériel et universel, en lui donnant toute sa légitimité.

L’intérêt et la demande étant de plus en plus grands de toutes parts (citoyens, artistes, amateurs et professionnels), l’association s’engage pour participer à la reconnaissance de la danse comme art à part entière afin qu’elle bénéficie d’une existence libre, autonome et émancipatrice.

En résumé, l’ambition de Hayyou’Raqs est d’interroger, ancrer et transmettre une culture locale et rayonnante de la danse en Tunisie.