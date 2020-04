La ministre de la Justice Thoraya Jeribi a reçu, lundi, le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) Anas Hmadi qui était accompagné des membres du bureau exécutif de l’association.

Selon un communiqué du département de la Justice, l’entretien a porté sur plusieurs questions en lien avec le dispositif judiciaire et la garantie des droits des justiciables en tenant compte de la situation sanitaire (due à la pandémie Covid-19) et à l’impératif de préserver la sécurité des usagers du service judiciaire à travers notamment la numérisation et la technique des procès à distance.

La ministre de la Justice a appelé à la nécessité d’aller de l’avant sur la voie du parachèvement des projets de réforme engagés par le département pour garantir le fonctionnement efficace du système judiciaire et renforcer la confiance des justiciables en la justice.