Les collectivités locales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont annoncé, dimanche 25 avril 2020, “la distribution, sous condition de ressources, d’un chéquier vacances de 500 – 700 euros pour les personnes ayant travaillé au contact du public durant le confinement, afin d’aider le tourisme dans cette région durement touchée économiquement”.

Les responsables locaux définissent les catégories de personnes qui pourraient en bénéficier, notamment des “livreurs, caissiers, employés de commerce…”, chèque qui pourrait “être utilisé individuellement ou en famille pour des prestations d’hébergement, de restauration et de loisirs entre la date de réouverture des établissements de la région et la fin de l’année”.

L’opération se monterait à 10 millions d’euros pour la Région PACA.

Voilà donc une idée que les autorités et les professionnels du tourisme pourraient faire sienne en Tunisie, ce qui permettrait de limiter l’impact négatif du Covid-19 sur le secteur dans l’ensemble du pays… et ce après le confinement.

On pourrait même considérer ce “chèque-vacances” comme une avance sur salaire ou revenu. Mais là, il faudra du courage de la part du gouvernement et des professionnels du tourisme, avec plusieurs impacts attendus, notamment la reprise non seulement du secteur touristique mais également d’autres secteurs (agroalimentaire, transport, consommation…).