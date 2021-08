Tous les voyageurs en provenance de l’étranger, sans exceptions, y compris les personnes vaccinées contre la Covid-19 ou celles ayant été contaminées, sont soumis à un auto-confinement sanitaire de 7 jours, a indiqué vendredi le président de la commission de confinement Mohamed Rabhi.

Rabhi a indiqué dans une déclaration à la TAP qu’à partir du 1er aout, la présentation d’une attestation de vaccination anti covid-19 ou d’un justificatif prouvant que la personne avait été contaminée ne sont pas des motifs d’exemption d’auto confinement sanitaire.

“Cette mesure sera strictement appliquée pour limiter la propagation du virus, surtout avec l’apparition de nouvelles souches plus contagieuses et plus virulentes” a-t-il ajouté.

Il a précisé que les voyageurs en provenance de l’étranger ayant été vaccinés ou ceux ayant été contaminés, qui doivent être munis d’un test PCR de moins de 72 heures, sont tenus de respecter l’auto-confinement sanitaire d’une semaine, que ce soit à domicile ou dans un hôtel, pour éviter la transmission du virus, au cas ou ils seraient contaminés.

Rabhi a fait savoir que toutes les directions régionales de la santé et les forces de sécurité s’emploient à soutenir les efforts de l’état visant à faire le suivi du respect de l’auto-confinement sanitaire par les voyageurs en provenance de l’étranger, affirmant dans ce contexte que plusieurs citoyens avaient signalé aux autorités sanitaires et sécuritaires des dépassements au niveau de l’application de la mesure d’auto-confinement sanitaire.

“Dans certaines situations exceptionnelles, les voyageurs en provenance de l’étranger qui doivent être munis d’un test PCR moins de 72 h sont exemptés de l’auto confinement de 7 jours, notamment en cas de missions urgentes de courte durée à caractère socio-économiques ou sociales.